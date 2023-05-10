TFF Başkanı Mersin'de tesis sorunlarını inceledi

TFF Omuz Omuza Gösteri Maçı için Mersin'e giden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol Kulübü'nü ve Atakaş Hatayspor'un gelecek sezon çalışmalarını yapacağı Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Mersin Erdemli Tesisleri'ni ziyaret etti.

Mehmet Büyükekşi, Adana Demirspor'un ardından Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol Kulübünü ziyaret etti. Mehmet Büyükekşi ziyarette yaptığı açıklamada, Kulüp Başkanı Metin Saltık'ın kulübün durumu hakkında kendilerine bilgi verdiğini belirterek, "En büyük problem tesislerin yeterli olmaması. Az önce sahayı da gördük. Maalesef tarla şeklinde. Zaten özellikle şehir takımlarımızın tesis konusunda desteğe ihtiyacı var. İnşallah bu yıl sonunda, yeni sezonda, yeni yapacakları sahaları yetiştirebilirler. Çünkü burada bir tane daha antrenman sahası yapmak istiyorlar. Onun için biz bugün gerek Adana Demirspor, gerek Yeni Mersin İdman Yurdu'nda yaptığımız araştırma gezilerinde, genelde tesis eksikliği gözümüze çarpıyor. Yeni tesis yatırımları, futbolcuların altyapıdan yetişmesi için son derece önemli. Bu 3'üncü Lig'de de aynı, 2'nci Lig'de, 1'inci Lig'de, Süper Lig'de de aynı. İnşallah bütün kulüplerimize belli bir çizgiye getirebilmek için en önemli konumuz, akademi konusu. Bu kulüplerimiz de inşallah zaman içerisinde bu çizgiye gelecekler diye temenni ediyorum" dedi.