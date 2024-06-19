TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Halil Umut Meler'e sahip çıktı: Dövdüğümüz hakem ikinci maçına çıkacak

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım'ın Gürcistan'ı 3-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulunarak sitem dolu ifadeler kullandı.

"ÇİFTE BAYRAM DEDİK"

Takımı değerlendiren Büyükekşi, "Genç ve potansiyelli bir milli takımımız var. Çifte bayram dedik çok şükür yerine getirdik. Birlik beraberliğe ihtiyacımız olduğu günlerde bayram ve şampiyona bir araya geldi. Milli takım forması ile milli maçlara gelin çağrısı yaptık. Gurbetçi taraftarlarımız buna % 100 uydu. 'Kırmızı giyin gelin' dedik. Fan Walk taraftar yürüyüşümüz de muhteşem oldu. Büyük bir coşku var. Evimizde gibiyiz. Taraftarlarımız Avrupa Futbol Şampiyonası'na büyük coşku katıyor. Dün memleketim şarkısını hep beraber bağıra bağıra söyledik. Benim de sesim kısıldı. Dortmund Stadı'nın Sarı Duvarı'nı Kırmızı Duvar yaptık. Taraftara teşekkür ederiz her yer kırmızı-beyazdı. Hep evimizde oynayacağız dedik öyle de oldu. 60 bin kişilik stadın 50 bini Türk'tü" dedi."

"DÖVDÜĞÜMÜZ HAKEM İKİNCİ MAÇINA ÇIKACAK"

Süper Lig'den düşen MKE Anaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğrayan Halil Umut Meler'e sahip çıkan Büyükekşi, "Seçim Haziran'da olsun' dendi. Kardeşim, Milli Takım var. Montella'yı ben getirmişim. Bir sorumluluk var. Belki yeni gelenle anlaşılamayacak. Yabancı kuralı belirlendi. Yayın anlaşması yapıldı yetişemeyecek olan ne? Tek dertleri hakem. Halil Umut Meler. Dövdüğümüz hakem ikinci maçına çıkacak. Dünyanın hiç bir yerinde hakem üzerinden bu kadar spekülasyon yapılmıyor" ifadelerini kullandı.