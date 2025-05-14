TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu şaşırtan teklif! Direkt kabul etti

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu şaşırtan teklif! Direkt kabul etti
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Türkiye Kupası finali için Gaziantep'te bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, büyük bir sürpriz yaşadı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na fahri hemşehrilik ünvanlığını teklif etti. Hacıosmanoğlu'nun bu teklifi gururla kabul ettiği öğrenildi.

Türkiye Kupası'nda final maçı Trabzonspor ve Galatasaray arasında bu akşam Gaziantep şehrinde oynanacak. İki gündür Gaziantep'te bulunan ve çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacıosmanoğlu, büyük bir sürpriz yaşadı.

FAHRİ HEMŞEHRİLİK ÜNVANI VERİLDİ

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İbrahim Hacıosmanoğlu'na fahri hemşehrilik ünvanını teklif etti. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun bu jest karşısında Fatma Şahin'in sürpriz teklifini büyük bir gururla kabul ettiği ve büyük mutluluk duyduğu öğrenildi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu şaşırtan teklif! Direkt kabul etti

'İKİNCİ MEMLEKETİM GAZİANTEP'

Gaziantep FK ziyaretinde kulüp başkanı Memik Yılmaz ile birlikte açıklama yapan Hacıosmanoğlu, "İkinci memleketim Gaziantep. Memik Yılmaz başkanımıza çok teşekkür ediyorum, çok güzel misafirperverlik gösterdiler. 2 gündür buradayız ve çok iyi ağırlanıyoruz. Sağ olsun Belediye Başkanımız ve Başkan Yardımcımız da yarın burada fahri hemşehrilik ünvanı verecekler, hayırlı olsun inşallah" dedi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Hakemleri stadda rehin alan kişi değilmiydi bu arkadaş fatma buna bir şilt verseydi daha iyiydi yaptığından dolayı

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