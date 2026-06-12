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Başkan Hacıosmanoğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Başkan Hacıosmanoğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldi
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TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın Arizona kampında basın mensuplarıyla bir araya gelerek takım ortamı ve çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın kampında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın Arizona'daki kampını takip eden medya mensuplarıyla öğle yemeğinde bir araya geldi. A Milli Takım'daki ortam ve kamp merkezinde yapılan çalışmalar hakkında gazetecilere değerlendirmeler yapan Başkan Hacıosmanoğlu, ayrıca medya mensuplarıyla fikir alışverişinde bulundu. - ARIZONA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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