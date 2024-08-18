TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Amedspor maçını izlemek için Diyarbakır'a geldi

Beraberindekilerle kentin tarihi yerlerini gezen Hacıosmanoğlu, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Başkan olmadan önce 'Başkan olarak seçilirsem Amed spor'un maçına gideceğim. Kardeşliği oradan başlatmak istiyorum' diyen TFF başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 1. Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler ile Uğur Okulları İstanbul spor arasında pazartesi günü 21.00'da oynanacak müsabakayı izlemek için Diyarbakır'a geldi. Hacıosmanoğlu ve beraberindekilere Amed Sportif Faaliyetler Kulüp Başkanı Aziz Elaldı, TFF Diyarbakır Bölge Müdürü Serkan Bayhan ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Diyarbakır Şube Başkanı Remzi Dayan'ın yanı sıra amatör spor kulüplerinin başkan ve yöneticileri eşlik etti. Hacıosmanoğlu ve beraberindekiler Sur ilçesinde bulunan Ulucami, Dört Ayaklı Minare ve Surp Giragos Ermeni Kilisesi gibi kentin önemli tarihi ve turistik noktalarını gezdi. Yoğun ilgiyle karşılaşan Hacıosmanoğlu, vatandaşların özçekim tekliflerini geri çevirmeyerek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Hacıosmanoğlu ve beraberindekiler daha sonra iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle yemek yedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor