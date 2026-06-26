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Türkiye ve ABD Futbol Federasyonu başkanları bir araya geldi

Türkiye ve ABD Futbol Federasyonu başkanları bir araya geldi
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ABD Futbol Federasyonu Başkanı Cindy Parlow Cone ile Los Angeles'ta bir araya gelerek forma hediye etti ve dostluk mesajları verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ABD Futbol Federasyonu Başkanı Cindy Parlow Cone ile bir araya geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takımın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki son maçında ev sahibi ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri ile oynadığı karşılaşma sırasında FIFA Konseyi Üyesi Tan Sri Dato' Haji Hamidin Bin Haji Mohd Amin ile FIFA Konseyi Üyesi ve ABD Futbol Federasyonu Başkanı Cindy Parlow Cone ile bir araya geldi.

Maçın oynandığı Los Angeles Stadyumu'nda gerçekleştirilen görüşmede Başkan Hacıosmanoğlu, ABD'li mevkidaşı Cindy Parlow Cone'a üzerinde isminin yer aldığı A Milli Takım forması takdim etti. Dostluk mesajlarının verildiği görüşme, karşılıklı hediye takdimleri ile sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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