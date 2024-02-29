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TFF Başkanı Büyükekşi EURO 2024 öncesi en büyük sorunu açıkladı: Her gün arıyorlar

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024 için düzenlenen basın toplantısında konuştu. Büyükekşi, Türk vatandaşlarının turnuvada en büyük sorununun bilet bulmak olduğunu söyledi. Büyükekşi, stadları Türk seyircileriyle doldurmayı umduklarını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, sponsorluk anlaşması için düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım'ın mücadele edeceği Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024 için en büyük sorunu açıkladı. Türk vatandaşlarının yaşadığı en büyük sıkıntının bilet bulmak olduğunu söyleyen Büyükekşi, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda en büyük sıkıntımız Türk vatandaşlarımızın bilet bulamaması. Çünkü biliyorsunuz biletler kurayla satılıyor. Her gün vatandaşlarımız "Nasıl bilet bulacağız" diye arıyor. İnşallah stadlarımızı Türk seyircilerimizle dolduracağız. Belki daha fazlası stadın dışında olacak"

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

Mehmet Büyükekşi Spor Haberler

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Yorumlar (2)

VATANSEVER:

tek sorun sensin

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Alina Lopez:

Bu şahıstan nasıl bir maddi çıkar elde ediyorlarsa artık ülkeyi rezil etti hâlâ koltukta.

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