TFF Başkanı Büyükekşi EURO 2024 öncesi en büyük sorunu açıkladı: Her gün arıyorlar

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, sponsorluk anlaşması için düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım'ın mücadele edeceği Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024 için en büyük sorunu açıkladı. Türk vatandaşlarının yaşadığı en büyük sıkıntının bilet bulmak olduğunu söyleyen Büyükekşi, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda en büyük sıkıntımız Türk vatandaşlarımızın bilet bulamaması. Çünkü biliyorsunuz biletler kurayla satılıyor. Her gün vatandaşlarımız "Nasıl bilet bulacağız" diye arıyor. İnşallah stadlarımızı Türk seyircilerimizle dolduracağız. Belki daha fazlası stadın dışında olacak"