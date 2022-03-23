TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı: Hak ettiğimizi düşünüyoruz

"EURO 2020 gibi 8-10 ülkeye dağıltılması söz konusu değil"

"Biz de güçlü bir futbol ülkesi olduğumuz için buralara kadar geldik"

Öte yandan Servet Yardımcı, takımın motivasyonunun çok iyi olduğunu ve karşılaşmaya iyi bir şekilde hazırlandıklarını sözlerine ekledi.