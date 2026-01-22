TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Otyakmaz; lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre" kategorisinde Gerald Anderson'un "Yüz aynası" fotoğrafını seçen Otyakmaz, "Haber" kategorisinde tercihini Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" karesinden yana kullandı.

Otyakmaz, "Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Muhammed Enes Yıldırım'ın "Aile keyfi" karesine oy verdi.

Seçtiği fotoğrafları değerlendiren Mecnun Otyakmaz, "Daha önce çok duygusal oluyordu dünyadaki zulümler. Onu çok fazla gündeme getirdik. İnsanların arasında bir fark olmadığını göstermek amacıyla albino fotoğrafı seçmiştim. Karavan işi, emekliliğin tadını çıkarmak için hayalimde. Karavan işine ilgi gösteriyorum, o yüzden o fotoğrafı beğendim. Alperen capsleri önüme düşüyor. Spora sanki mizah katıyor gibi çok güzel hareketleri var, basketbola renk kattığını düşünüyorum. Geçen sene de finale kadar çıktılar. Kupayı alamasalar da o başarıyı takdir etmek amacıyla onu seçtim. Sivas'ta birçok barajın, göllerin kuruduğunu görmek beni çok üzüyor. İç karartıcı bir fotoğraf olsa da o konuda farkındalık oluşturmak amacıyla onu seçmeyi uygun buldum." diye konuştu.

"Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.