TFF, Avrupa Kupaları İçin Süper Lig Maçlarını Erteledi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), önümüzdeki hafta Avrupa kupaları eleme turlarında mücadele edecek Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in hafta sonu oynayacağı Trendyol Süper Lig maçlarının ertelendiğini açıkladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bu sezon ülkemizi UEFA Turnuvalarında temsil eden kulüplerimiz ile yapılan istişareler ve kulüplerimizin talepleri doğrultusunda, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak olan 3. Eleme Turu müsabakaları dikkate alınarak, Trendyol Süper Ligin 1. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor, Kayserispor - Beşiktaş ve Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir FK maçları Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Erteleme müsabakalarının oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecektir

Bu vesileyle UEFA turnuvalarında ülkemizi temsil eden tüm kulüplerimize başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL