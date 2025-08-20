TFF, Ankaraspor ve Nazilli Belediyespor'u Disiplin Kuruluna Sevk Etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Sincan Belediyesi Ankaraspor ve Ülkea Nazillispor kulüplerini "müsabaka sonucunu etkileme" suçlamasıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor arasında TFF 2. Lig 2023-24 sezonunda oynanan ve golsüz biten Beyaz Grup 37. hafta maçını inceleyen TFF Hukuk Müşavirliği, disiplin soruşturması başlatılmasına karar verdi.

TFF'nin açıklamasına göre Sincan Belediyesi Ankaraspor ve Ülkea Nazillispor kulüpleri, 28 Nisan 2024 tarihinde yapılan müsabakanın sonucunu etkiledikleri gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildi.

Sincan Belediyesi Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu'na, müsabaka sonucunu etkileme, Ülkea Nazillispor Kulübü Başkanı Şahin Kaya'ya ise müsabaka sonucunu etkileme ve bahis oynama suçlamaları yöneltildi.

İki kulüpten birçok yönetici, futbolcu ve antrenör hakkında da müsabaka sonucunu etkileme, bahis oynama ya da her iki gerekçeden soruşturma açıldı.

Maç 0-0 sonuçlanmış ve bu sonuçla Nazillispor kümede kalmıştı.