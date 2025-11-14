Haberler

TFF, 8 Süper Lig Kulübünü Disiplin Kurulu'na Sevk Etti

Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor, Kasımpaşa, Göztepe, Hesap.com Antalyaspor, Beşiktaş, Kocaelispor, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi çeşitli ihlaller nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Kocaelispor Başkanı'nın açıklamaları da disiplin sürecine dahil edildi.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, çeşitli sebeplerden dolayı Trabzonspor, Kasımpaşa, Göztepe, Hesap.com Antalyaspor, Beşiktaş, Kocaelispor, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Ayrıca Kocaelispor Başkanı Recep Durul'un Galatasaray karşılaşması sonrası yaptığı "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle kurula sevk edildiği açıklandı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler şu şekilde:

"1- RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ idarecisi MURAT YAMAN'ın 07.11.2025 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 08.11.2025 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü'nün 08.11.2025 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 08.11.2025 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- HESAP.COM ANTALYASPOR Kulübü'nün 08.11.2025 tarihinde oynanan HESAP.COM ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 08.11.2025 tarihinde oynanan HESAP.COM ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- KOCAELİSPOR Kulübü'nün 09.11.2025 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/7 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

KOCAELİSPOR Kulübü Başkanı RECEP DURUL'un müsabaka sonrası medyaya yapmış olduğu açıklamalarında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 09.11.2025 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 09.11.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ZECORNER KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

