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TFF 3. Lig: Zonguldakspor: 1 - Karabük İdmanyurdu: 2

TFF 3. Lig: Zonguldakspor: 1 - Karabük İdmanyurdu: 2
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TFF 3. Lig 2. Grup’taki ikinci hafta mücadelesinde Zonguldakspor, konuk ettiği Karabük İdmanyurdu’na 2-1 mağlup oldu.

TFF 3. Lig 2. Grup'taki ikinci hafta mücadelesinde Zonguldakspor, konuk ettiği Karabük İdmanyurdu'na 2-1 mağlup oldu.

Stat: Karaelmas Kemal Köksal

Hakemler: Doğu Yılmaz, Ali Rıza Öztürk, Oktay Beytekin

Zonguldakspor: Hakan Çinemre, Ahmet Gülay, Doğukan Nelik, Aykut Emre Yakut (Nevzat Bilen dk. 56), Serhat Baştan (Leyis Alzin dk. 76), Ufuk Birdal, Emre Köroğlu (Rahmi Anıl Başaran dk. 85), Bertuğ Bayar, Umut Ayar, Bilal Karataş, Berkan Ünal

Karabük İdmanyurdu: Furkan Çevik (Berat Çelebi dk. 27), Osman Boz, Tolga Mert Aslan, Mustafa Yorulmaz, Mevlüt Han Ekelik (Hasan Türkyılmaz dk. 72), Muhammed Kocatürk, Melik Ahmet İpek, Ahmet Sezer, Halil İbrahim Kaya (Berat Can Sebat dk. 72), Berkan Cengiz (Mücahit Emre Sivri dk. 60), Kaan Erdoğan (Taner Yıldız dk. 72)

Goller: Nevzat Bilen (dk. 63) (Zonguldakspor), Berkcan Cengiz (dk. 53), Ahmet Sezer (dk. 90) (Karabük İdmanyurdu)

Sarı kartlar: Doğukan Nelik, Ufuk Birdal, Nevzat Bilen, Leyis Alzin (Zonguldakspor), Halil İbrahim Kaya, Osman Boz, Mücahit Emre Sivri (Karabük İdmanyurdu)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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