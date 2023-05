TFF 3. Lig Play-off: 52 Orduspor FK: 2 Nevşehir Belediyespor: 0

TFF 3. Lig Play-off mücadelesinde 52 Orduspor FK, konuk ettiği Nevşehir Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.

Stat: Yeni Ordu

Hakemler: Emre Kargın xxx, Gökmen Baltacı xxx, Bersan Duran xxx

52 Orduspor: Sinan xxx, Yalçın Eycan xx, Sergen xx, Batuhan xxx (Emir dk. 90+4 ?), Nevzat xxx (Ahmet Baha dk. 90+1 ?), Nazmi xx, Erhan xx, Sefa xxx (Batuhan Aktaş dk. 90+4 ?), Taha xx, İrfan xxx (Veysel dk. 80 ?), Yusuf Mert xx (Gökhan dk. 46 xx)

Nevşehir Belediyespor: Yağızcan x, Rahmi Can x, Birhan x (İbrahim dk. 66 x), Erdi xx, Halil İbrahim xx, Orhan xx, Gökay x (Özgür Can dk. 66 x), Ali Kucık x (Ali Kılıç dk. 85 ?), Kerem Can x, Onur xx, Dilaver xx

Goller: Batuhan (dk. 18), Nevzat (dk. 89) (52 Orduspor FK)

Sarı Kartlar: Nevzat (52 Orduspor FK), Orhan, Ali, Dilaver, Rahmi Can (Nevşehir Belediyespor) - ORDU