TFF 3. Lig Maçlarının Hakemleri Belli Oldu

Merkez Hakem Kurulu, TFF 3. Ligde hafta sonu oynanacak olan üçüncü hafta maçlarının hakemlerini atadı.

TFF 3. Ligde hafta sonu oynanacak olan maçların hakemleri açıklandı. Merkez Hakem Kurulundan yapılan atamaya göre TFF 3. Lig 2. Grubun 3. haftasında 23 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da Turgutlu 7 Eylül Stadında oynanacak olan Turgutluspor - 3Gen Holding Elazığspor maçını Tekirdağ bölgesinden C klasman hakemi Serkan Eryılmaz yönetecek. Eryılmaz'ın yardımcılıklarını Kırklareli bölgesinden Göker Erel ile İstanbul bölgesinden Mete Topcu yapacak. Müsabakanın 4. hakemi yine Tekirdağ bölgesinden Hikmet Ayberk Han Tiryaki olacak.

23 Elazığ FK'nın ise TFF 3. Lig 4. Grubun 3. haftasında Bergama Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maçı Ankara bölgesinden C klasman hakemi Giray Şaylan yönetecek. Şaylan'ın yardımcılıklarını Malatya bölgesinden İlker Ayten ile Kayseri bölgesinden Mustafa Soner Yüce yapacak. Müsabakada 4. hakem olarak yine Ankara bölgesinden Buğrahan Dilkan İnanır görevlendirildi. Cumartesi günü saat 15.00'da başlayacak olan maç Doğukent Stadında oynanacak. - ELAZIĞ