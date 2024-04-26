TFF 3. Lig'de play-off eşleşmeleri ve küme düşen takımlar belli oldu

Normal sezon mücadelesinin yarınki maçlarla tamamlanacağı TFF 3. Lig'de doğrudan TFF 2. Lig'e yükselecek son takımın yanı sıra play-off eşleşmeleri ve lige veda edecek ekipler ortaya çıkacak.

Grup liderlerinin doğrudan TFF 2. Lig vizesi alacağı, play-off'tan da 2 takımın TFF 2. Lig'e yükseleceği ligde gruplarında son 3 sırayı alacak 12 ekip de küme düşecek.

Her grupta lideri takip eden takımın doğrudan play-off 3. turuna yükseleceği ligde, gruplarda 3 ila 6. sıradaki ekipler de 3. tura çıkmak için mücadele edecek.

2 Mayıs Perşembe günü tek maç üzerinden oynanacak 1. tur mücadeleleriyle başlayacak play-off'ta, 2. ve 3. turlar çift maç üzerinden yapılacak.

1. ve 2. Grup finalistleri 25 Mayıs Cumartesi, 3. ve 4. Grup finalistleri de 26 Mayıs Pazar günü TFF 2. Lig'e çıkma mücadelesi verecek.

Kepezspor, Karaköprü Belediyespor ve Bitexen Adana 1954 FK'nin TFF 2. Lig vizesi aldığı TFF 3. Lig'de doğrudan TFF 2. Lig'e çıkacak son ekip, TPAO Batman Petrolspor veya Çimentaş Elazığspor'dan biri olacak.

1. Grup

Sadece play-off eşleşmelerinin ortaya çıkacağı 1. Grup'ta Kepezspor TFF 2. Lig'e yükselmeyi garantiledi. Aliağa Futbol'un direkt play-off 3. turuna yükseldiği grupta Ayvalıkgücü Belediyespor, İnegöl Kafkasspor, 52 Orduspor ve Edirnespor play-off oynayacak.

Grupta Tarsus İdmanyurdu, Malatya Arguvanspor ve Gümüşhane Sportif Faaliyetler gelecek sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek.

2. Grup

TPAO Batman Petrolspor ile Çimentaş Elazığspor'un liderlik şansının devam ettiği 2. Grup'ta lider TPAO Batman Petrolspor'a yarın Turgutluspor deplasmanında alacağı bir puan TFF 2. Lig için yetecek. İkinci sıradaki Çimentaş Elazığspor'un rakibi Amber Çay Eynesil Belediyespor ise yarınki maça çıkmayacağını ilan etti.

Bu iki takımdan birinin doğrudan play-off 3. turuna yükseleceği grupta Karşıyaka, Turgutluspor, Efeler 09 Spor play-off oynamayı garantiledi. Play-off oynayacak son ekip, 36 puanlı Anadolu Üniversitesi veya 34 puana sahip Silifke Belediyespor'dan biri olacak.

Sapanca Gençlikspor'un ligden düşmesinin kesinleştiği grupta 14. sıradaki Amber Çay Eynesil Belediyespor, matematiksel olarak şansı olsa da sezon sonunda olası puan eşitliklerinde sıralamayı belirleyecek genel averajda çok geride olduğu için yarınki maçına çıkmama kararı aldığını duyurdu.

3. Grup

Karaköprü Belediyespor'un TFF 2. Lig'e yükselmesinin kesinleştiği 3. Grup'ta Merkür Jet Erbaaspor da doğrudan play-off 3. turuna çıktı. Silivrispor, Bornova 1877 ve Belediye Kütahyspor'un play-off oynaması kesinleşti.

42 puanlı Kuşadasıspor veya 39 puanlı Onvo Ağrı 1970'ten birinin daha play-off'a kalacağı grupta bu iki takım yarın Aydın'da karşılaşacak.

Sivas Dört Eylül Futbol ve Akhisarspor'un düşmesinin kesinleştiği 3. Grup'ta 22 puanlı Darıca Gençlerbirliği veya 25 puana sahip Bayburt Özel İdarespor'dan biri daha lige veda edecek. Olası puan eşitliğinde genel averaja bakılacak.

4. Grup

Bitexen Adana 1954 FK'nin gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele edeceği 4. Grup'ta Sebat Gençlikspor doğrudan play-off 3. turuna yükseldi. Muş 1984 Muşspor, Armoni Alanya Kestelspor ve Tokat Belediye Plevnespor'un play-off oynamayı garantilediği grupta Bursa Yıldırımspor veya Orduspor 1967'den biri daha play-off oynayacak.

Sultanbeyli Belediyespor'un düşmesinin kesinleştiği grupta 2 takım daha lige veda edecek.