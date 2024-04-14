TFF 3. Lig'de 28. hafta müsabakaları tamamlandı
TFF 3. Lig'de 28. hafta müsabakaları tamamlandı.
Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Aliağa Futbol: 1-1
Ayvalıkgücü Belediyespor-Kırıkkalegücü: 4-1
Mardin 1969-Kepezspor: 0-1
Tarsus İdman Yurdu-Edirnespor: 2-5
Malatya Arguvanspor-İnegöl Kafkasspor: 1-5
Artvin Hopaspor-Karabük İdmanyurdu: 0-2
Küçükçekmece Sinopspor-Talasgücü Belediyespor: 2-2
2. Grup:
Pazarspor-Turgutluspor: 2-0
Amasyaspor-TPAO Batman Petrolspor: 3-3
Amber Çay Eynesil Belediyespor-Ergene Velimeşespor: 0-3
Sapanca Gençlikspor-Silifke Belediyespor: 1-2
Hacettepe 1945-3Gen Holding Elazığspor: 0-2
Kemerkent Bulvarspor-Karşıyaka: 2-3
Efeler 09-Anadolu Üniversitesi: 1-1
3. Grup:
Darıca Gençlerbirliği-Kuşadasıspor: 1-0
Merkür Jet Erbaaspor-Onvo Ağrı 1970: 2-3
Büyükçekmece Tepecikspor-Akhisarspor: 2-1
Bornova 1877-Belediye Kütahyaspor: 0-0
Fatsa Belediyespor-Silivrispor: 1-4
Sivas Dört Eylül-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 0-2
Osmaniyespor-Bayburt Özel İdarespor: 1-2
4. Grup:
Armoni Alanya Kestelspor-Orduspor 1967: 2-0
Muş 1984 Muşspor-Siirt İl Özel İdaresi: 3-0
23 Elazığ FK-Sultanbeyli Belediyespor: 0-0
Nevşehir Belediyespor-Güneş Holding Çankayaspor: 0-2
İdaş Çatalcaspor-Sebat Gençlikspor: 0-2
Bursa Yıldırımspor-Bitexen Adana 1954 FK: 2-2
Balıkesirspor-Tokat Belediye Plevnespor: 1-1