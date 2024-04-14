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TFF 3. Lig'de 28. hafta müsabakaları tamamlandı

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TFF 3. Lig'de 28. hafta müsabakaları tamamlandı.

Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Aliağa Futbol: 1-1

Ayvalıkgücü Belediyespor-Kırıkkalegücü: 4-1

Mardin 1969-Kepezspor: 0-1

Tarsus İdman Yurdu-Edirnespor: 2-5

Malatya Arguvanspor-İnegöl Kafkasspor: 1-5

Artvin Hopaspor-Karabük İdmanyurdu: 0-2

Küçükçekmece Sinopspor-Talasgücü Belediyespor: 2-2

2. Grup:

Pazarspor-Turgutluspor: 2-0

Amasyaspor-TPAO Batman Petrolspor: 3-3

Amber Çay Eynesil Belediyespor-Ergene Velimeşespor: 0-3

Sapanca Gençlikspor-Silifke Belediyespor: 1-2

Hacettepe 1945-3Gen Holding Elazığspor: 0-2

Kemerkent Bulvarspor-Karşıyaka: 2-3

Efeler 09-Anadolu Üniversitesi: 1-1

3. Grup:

Darıca Gençlerbirliği-Kuşadasıspor: 1-0

Merkür Jet Erbaaspor-Onvo Ağrı 1970: 2-3

Büyükçekmece Tepecikspor-Akhisarspor: 2-1

Bornova 1877-Belediye Kütahyaspor: 0-0

Fatsa Belediyespor-Silivrispor: 1-4

Sivas Dört Eylül-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 0-2

Osmaniyespor-Bayburt Özel İdarespor: 1-2

4. Grup:

Armoni Alanya Kestelspor-Orduspor 1967: 2-0

Muş 1984 Muşspor-Siirt İl Özel İdaresi: 3-0

23 Elazığ FK-Sultanbeyli Belediyespor: 0-0

Nevşehir Belediyespor-Güneş Holding Çankayaspor: 0-2

İdaş Çatalcaspor-Sebat Gençlikspor: 0-2

Bursa Yıldırımspor-Bitexen Adana 1954 FK: 2-2

Balıkesirspor-Tokat Belediye Plevnespor: 1-1

Kaynak: AA / Spor

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