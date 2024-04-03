TFF 3. Lig'de 26. hafta maçları yapıldı
TFF 3. Lig'de 26. hafta maçları yapıldı.
Dört grupta bugün yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
1. Grup
Ayvalıkgücü Belediyespor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 4-3
Mardin 1969-Aliağa Futbol: 2-3
Tarsus İdman Yurdu-Kırıkkalegücü Futbol: 0-5
Malatya Arguvanspor-Kepezspor: 2-4
Artvin Hopaspor-Edirnespor: 1-0
Küçükçekmece Sinopspor-İnegöl Kafkasspor: 0-1
52 Orduspor-Karabük İdmanyurdu: 4-1
2. Grup
Amasyaspor FK-Pazarspor: 2-0
Amber Çay Eynesil Belediyespor-Turgutluspor: 4-2
Sapanca Gençlikspor-TPAO Batman Petrolspor: 0-0
Hacettepe 1945-Ergene Velimeşespor: 2-0
Kemerkent Bulvarspor-Silifke Belediyespor: 2-0
Efeler 09-3Gen Holding Elazığspor: 1-1
Kelkit Hürriyetspor-Karşıyaka: 0-2
3. Grup
Bornova 1877-Onvo Ağrı 1970: 3-1
Fatsa Belediyespor-Akhisarspor: 3-0
Sivas Dört Eylül Futbol-Belediye Kütahyaspor: 1-3
Osmaniyespor FK-Silivrispor: 0-2
Karaköprü Belediyespor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1-1
Merkür Jet Erbaaspor-Darıca Gençlerbirliği: 2-1
Büyükçekmece Tepecikspor-Kuşadasıspor: 1-3
4. Grup
Muş 1984 Muşspor-Armoni Alanya Kestelspor: 3-3
23 Elazığ FK-Orduspor 1967: 1-0
Nevşehir Belediyespor-Siirt İl Özel İdaresi: 1-0
İdaş Çatalcaspor-Sultanbeyli Belediyespor: 0-0
Bursa Yıldırımspor-Güneş Holding Çankayaspor: 0-1
Balıkesirspor-Sebat Gençlikspor: 4-1
Bergama Sportif Faaliyetler-Bitexen Adana 1954: 1-3