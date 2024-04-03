TFF 3. Lig'de 26. hafta maçları yapıldı.

Dört grupta bugün yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

1. Grup

Ayvalıkgücü Belediyespor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 4-3

Mardin 1969-Aliağa Futbol: 2-3

Tarsus İdman Yurdu-Kırıkkalegücü Futbol: 0-5

Malatya Arguvanspor-Kepezspor: 2-4

Artvin Hopaspor-Edirnespor: 1-0

Küçükçekmece Sinopspor-İnegöl Kafkasspor: 0-1

52 Orduspor-Karabük İdmanyurdu: 4-1

2. Grup

Amasyaspor FK-Pazarspor: 2-0

Amber Çay Eynesil Belediyespor-Turgutluspor: 4-2

Sapanca Gençlikspor-TPAO Batman Petrolspor: 0-0

Hacettepe 1945-Ergene Velimeşespor: 2-0

Kemerkent Bulvarspor-Silifke Belediyespor: 2-0

Efeler 09-3Gen Holding Elazığspor: 1-1

Kelkit Hürriyetspor-Karşıyaka: 0-2

3. Grup

Bornova 1877-Onvo Ağrı 1970: 3-1

Fatsa Belediyespor-Akhisarspor: 3-0

Sivas Dört Eylül Futbol-Belediye Kütahyaspor: 1-3

Osmaniyespor FK-Silivrispor: 0-2

Karaköprü Belediyespor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1-1

Merkür Jet Erbaaspor-Darıca Gençlerbirliği: 2-1

Büyükçekmece Tepecikspor-Kuşadasıspor: 1-3

4. Grup

Muş 1984 Muşspor-Armoni Alanya Kestelspor: 3-3

23 Elazığ FK-Orduspor 1967: 1-0

Nevşehir Belediyespor-Siirt İl Özel İdaresi: 1-0

İdaş Çatalcaspor-Sultanbeyli Belediyespor: 0-0

Bursa Yıldırımspor-Güneş Holding Çankayaspor: 0-1

Balıkesirspor-Sebat Gençlikspor: 4-1

Bergama Sportif Faaliyetler-Bitexen Adana 1954: 1-3