TFF 3. Lig 4. Grup 12. Haftasında Elazığ FK, Siirt İl Özel İdare'ye 2-1 Mağlup Oldu
TFF 3. Lig 4. Grup 12. haftasında Elazığ FK, sahasında karşılaştığı Siirt İl Özel İdare'ye 2-1 mağlup oldu. Maçta Mehmet Ali ve Furkan'ın attığı gollerle Siirt İl Özel İdare galip gelirken, Elazığ FK'nın tek golünü Mehmet Ali kaydetti.
TFF 3. Lig 4. Grup 12. haftasında 23 Elazığ FK sahasında karşılaştığı Siirt İl Özel İdare'ye 2-1 mağlup oldu.
Hakemler: Gökhan Özbulut, Nesim Karenfil, Rıdvan Çevik
23 Elazığ FK: Eren Yılmaz, Mehmet Ali Akın (Bilal dk. 87), Sezer Kahraman, İlhan Aslanoğlu, Seyid Ahmet Han (Semih dk. 69), Halil Can Doğan, Burak Konaç, Arif Emre Eren (Oğuzhan dk. 69), Murat Kayalı (Sergen dk. 87), Fatih Kızılay (Ömer Faruk dk. 53), Serdar Yıldırım
Siirt İl Özel İdare: Ali Alper Doğan, Ömer Faruk Gümüş, Muhammed Ali Kurt (Haktan dk. 80), Abdurrahman Kuyucu (Furkan dk. 18), Mehmet Salih Yiğit, İbrahim Halil Öner (Gökberk dk. 65), Fatih Gürden (Hüseyin Mert dk. 65), Serhat Tarhan (Alper dk. 80), Güray Fırat, Ömer Faruk Canbirdi, Emrullah Ertuş
Goller: Mehmet Ali (dk. 65) (23 Elazığ FK), Serhat (dk. 49), Furkan (dk. 62) (Siirt İl Özel İdare)
Sarı Kartlar: Seyid Ahmet (23 Elazığ FK), Ali Alper, Hamza (Siirt İl Özel İdare) - ELAZIĞ