Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonaları'na ev sahipliği yapmak için adaylık dosyasını UEFA'ya sundu. Adaylık dosyasında tüm teknik detaylar, hükümet garantileri ve destek mektupları, çalışma kitabı ile ek belgeler yer alıyor. EURO 2028 ve EURO 2032'ye ev sahipliği yapacak ülkeler ekim ayında açıklanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonaları'na ev sahipliği yapmak için hazırladığı adaylık dosyasını UEFA'ya sundu.

TFF, 8 aylık bir hazırlık sürecinin ardından tamamlanan dosyaların, adaylık kuralları çerçevesinde dijital ortamdan UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan merkezine ulaştırıldığını belirtti. Resmi adaylık başvurusunu 23 Mart 2022 tarihinde yapan Türkiye'nin dosyasında, 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonaları adaylık teklifinin tüm teknik detayları, hükümet garantileri ve destek mektupları, çalışma kitabı ile ek belgeler yer alıyor. Türkiye'nin yanı sıra EURO 2028 için Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti'nin ortak adaylığı, EURO 2032 için ise İtalya'nın adaylığı bulunuyor. EURO 2028 ve EURO 2032'ye ev sahipliği yapacak ülkeler ekim ayında açıklanacak.

"Kapsamlı bir adaylık dosyası hazırlamak için aylardır fedakarca gerçek bir takım ruhuyla çalışan ekibimize teşekkür ediyorum. Biz görevimizi layığıyla yaptığımıza inanıyor ve geçmişte kulüpler seviyesinde düzenlediğimiz final maçlarından gelen deneyimimizi Avrupa Şampiyonası düzeyine çıkarmak istiyoruz. Geçmişte 2005 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2009 UEFA Kupası final maçlarını ve 2019 UEFA Süper Kupa karşılaşmasını başarıyla organize ettik. Bu yıl haziran ayında Şampiyonlar Ligi finaline, 2025 yılında ise UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul'da ev sahipliği yapacağız. Tüm bunlar bizim için büyük bir gurur ancak biz daha büyük turnuvaları da organize edebilecek güçteyiz. Avrupa Şampiyonası heyecanını ülkemize getirmek için azmimizi ve arzumuzu yıllar içerisinde hiç kaybetmedik. Futbola olan tutkusu ve misafirperverliği tüm dünyada bilinen Türk halkının böylesi bir turnuvayı gerçek bir festival ortamına çevireceğine eminimiz. Ülkemizin bu tarihi ve unutulmaz deneyimi yaşamayı sonuna kadar hak ettiğini düşünüyoruz."

(FOTĞRAFLI)