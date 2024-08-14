TFF 2010-2011 şike dosyasını açıyor mu? İbrahim Hacıosmanoğlu, iddialara noktayı koydu
Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 2010-2011 sezonu şike kumpasıyla ilgili komisyon kuracağı iddialarını yalanladı. Sosyal medya hesapları ve bazı sitelerde yayılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Hacıosmanoğlu, çıkan haberlerin yalan olduğunu ifade etti.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 2010/11 sezonu için komisyon kurmaya karar verdiği öne sürüldü. Odatv'ye konuşan Hacıosmanoğlu, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
İDDİALARI YALANLADI
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hacıosmanoğlu, yaptığı açıklamada iddiaları kesin bir dille yalanladı. Hacıosmanoğlu çıkan haberlerin yalan olduğunu ifade etti.
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