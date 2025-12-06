Haberler

TFF 2'nci Lig'de görülmemiş olay! Sahaya 7 futbolcuyla çıktılar

TFF 2'nci Lig'de görülmemiş olay! Sahaya 7 futbolcuyla çıktılar
Yeni Malatyaspor-Isparta 32 Spor karşılaşması, ev sahibi ekibin yalnızca 7 futbolcuyla sahaya çıkabilmesi nedeniyle hakem Ahmet Resuloğlu tarafından oynanmadan tatil edildi. TFF'nin bahis soruşturması kapsamında 7 oyuncunun hak mahrumiyeti cezası alması ve sakatlıklar nedeniyle kadro çıkaramayan Yeni Malatyaspor, maça 11 kişi başlayamayınca karşılaşma iptal edildi.

  • Yeni Malatyaspor, 2. Lig Kırmızı Grup 14. hafta maçına ceza ve sakatlıklar nedeniyle yalnızca 7 futbolcuyla çıktı.
  • Hakem Ahmet Resuloğlu, Yeni Malatyaspor'un 11 oyuncuyla sahaya çıkamaması nedeniyle maçı tatil etti.

2. Lig Kırmızı Grup'un 14. haftasında oynanması planlanan Yeni Malatyaspor– Isparta 32 Spor mücadelesi, futbol tarihinde ender görülen bir durumla karşılaştı. Malatya ekibi, ceza ve sakatlıklar nedeniyle sahaya yalnızca 7 futbolcuyla çıkabildi.

TFF'nin yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında 7 oyuncunun hak mahrumiyeti cezası alması, mevcut sakatlarla birleşince kadro tamamlama imkanı kalmadı.

HAKEM RESULOĞLU MAÇI TATİL ETTİ

Maç öncesi hakem Ahmet Resuloğlu, Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Sinan Alkış ve Isparta 32 Spor Kulüp Müdürü Emrah Çelik ile saha içinde görüşme yaptı. Alkış, sahaya 11 oyuncuyla çıkamayacaklarını hakeme iletti.

Başlama saatinin gelmesiyle birlikte Resuloğlu, gerekli sayıda oyuncu bulunamaması nedeniyle karşılaşmayı tarihi bir kararla tatil etti ve soyunma odasına yöneldi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
