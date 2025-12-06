TFF 2'nci Lig'de görülmemiş olay! Sahaya 7 futbolcuyla çıktılar

2. Lig Kırmızı Grup'un 14. haftasında oynanması planlanan Yeni Malatyaspor– Isparta 32 Spor mücadelesi, futbol tarihinde ender görülen bir durumla karşılaştı. Malatya ekibi, ceza ve sakatlıklar nedeniyle sahaya yalnızca 7 futbolcuyla çıkabildi.

TFF'nin yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında 7 oyuncunun hak mahrumiyeti cezası alması, mevcut sakatlarla birleşince kadro tamamlama imkanı kalmadı.

HAKEM RESULOĞLU MAÇI TATİL ETTİ

Maç öncesi hakem Ahmet Resuloğlu, Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Sinan Alkış ve Isparta 32 Spor Kulüp Müdürü Emrah Çelik ile saha içinde görüşme yaptı. Alkış, sahaya 11 oyuncuyla çıkamayacaklarını hakeme iletti.

Başlama saatinin gelmesiyle birlikte Resuloğlu, gerekli sayıda oyuncu bulunamaması nedeniyle karşılaşmayı tarihi bir kararla tatil etti ve soyunma odasına yöneldi.