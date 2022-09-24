TFF 2. Lig: Uşakspor: 0 Kocaelispor: 3 Spor Haberleri TFF 2.Lig Kırmızı Grup 6.hafta maçlarında Kocaelispor'u sahasında konuk eden Uşakspor, sahadan 3-0'lık sonuçla mağlup ayrılarak kötü gidişata dur diyemediStat: Uşak 1 Eylül StadyumuHakemler: Özgür Güneş xx, Buğra Semercioğlu xx, Furkan Ulu xx,Uşakspor: Vedat Büyükgöl xx, Alper Erdinç xx,... TFF 2.Lig Kırmızı Grup 6.hafta maçlarında Kocaelispor'u sahasında konuk eden Uşakspor, sahadan 3-0'lık sonuçla mağlup ayrılarak kötü gidişata dur diyemedi Stat: Uşak 1 Eylül Stadyumu Hakemler: Özgür Güneş xx, Buğra Semercioğlu xx, Furkan Ulu xx, Uşakspor: Vedat Büyükgöl xx, Alper Erdinç xx, Murat Şenel xx, Onur Demir xx, Muzaffer Kahrıman xx (Berke Önde), Onurcan Güler xx, Murad Gönen xx (Ahmet Şahin), Mehmet Bağlı xx (Ömer Canbirdi), Sefa Kahraman xx (Doğan Şahin), Resul Türkkalesi xx, İbrahim Demir xx (Alihan Şentürk) Yedekler: İbrahim Bağcı xx, Sezer Gündür xx, Oğulcan İnanç xx, Şamil Başaran xx, Sefer Kanıtemiz Teknik Direktör: Bülent Akın Kocaelispor: Gökhan Değirmenci xx, Alpay Çelebi xx, Diogo Aleksis xx, Mehmet Sak xx, Cihat Çelik xx (Mesut Tunalı), Tayfun Aydoğan xx, Kubilay Yavuz xx (Cem Ekinci), Beykan Şimşek xx (Hazarhan Karacı), Okan Eken x (Merthan Öztürk), Mehmet Yılmaz xx, Samed Ali Kaya xx (Mehmet Taş) Yedekler: İsmet Yumakoğulları xx, Atilla Turan xx, Anıl Yılmaz xx, Yiğit Ali Bayrak xx, Yusuf Yaman Teknik Direktör: Fırat Gül Goller: Samed Ali Kaya ( dk 3. Kocaelispor), Tayfun Aydoğan (dk 48. Kocaelispor), Kubilay Yavuz (dk 57. Kocaelispor) Sarı Kartlar: Beykan Şimşek (dk 58. Kocaelispor), Alperen Erdinç (dk 70. Uşakspor) - UŞAK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Uşakspor Eylül Uşak Spor Haberler

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