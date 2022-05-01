TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 3 Zonguldak Kömürspor: 2 - Haberler

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TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 3 Zonguldak Kömürspor: 2

İhlas Haber Ajansı - Spor
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TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 3 Zonguldak Kömürspor: 2

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Tarsus İdman Yurdu, sahasında Zonguldak Kömürspor'u 3-2 yendi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Tarsus İdman Yurdu, sahasında Zonguldak Kömürspor'u 3-2 yendi.

Stat: Tarsus

Hakemler: İlker Yasin Avcı xx, Süleyman Yavaşoğlu xx, Şenol Bektaş xx

Tarsus İdman Yurdu: Abdulaziz xx, Abdussamed xx, Batuhan xx (Cengiz dk. 54 x), Artun xx (Azad dk. 75 x), Hakan Demir xx (Sinan dk. 88 x), Alperen xxx (Özgür dk. 88 x), Gökhan xx, Eren xx (Yılmaz dk. 54 xx), Volkan xx, Sefa Durmuş xxx, Erman xx

Zonguldak Kömürspor: Yüksel xx, Sefa Aksoy xx, Tarık xx (Ercüment dk. 46 x), Hakan Çevik xx (Selim dk. 82 x) Aykut xx, Hüseyin xx (Rıdvan dk. 72 x), Ertuğrul xx, Fatih xx, Fatih xx, Alper xx, Tezcan xx (Embiya dk. 46 xx), Oğuzhan xx (Emre dk. 72 x)

Goller: Alperen (dk. 62 ve 69), Yılmaz (dk. 72) (Tarsus İdman Yurdu), Embiya (dk. 58), Ercüment (dk. 60) (Zonguldak Kömürspor)

Sarı kartlar: Hakan Demir, Sefa Durmuş, Yılmaz (Tarsus İdman Yurdu), Oğuzhan (Zonguldak Kömürspor) - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Hakan Demir, Zonguldak, Tarsus, Spor, Haberler

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