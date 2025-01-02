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TFF 2. Lig takımının ismi değişti

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Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig'de mücadele eden Nazillispor, yeni bir sponsorluk anlaşması sonucunda ismini değiştirdi. İzmir firması Ülkea ile yapılan sponsorluk anlaşması sonucunda Nazillispor'un yeni adı Ülkea Nazillispor olarak değiştirildi.

TFF 2. Lig'de mücadele eden Nazillispor'un ismi yapılan sponsorluk anlaşmasıyla değişti.

TAKIMIN ADI DEĞİŞTİ

İzmir firması Ülkea, Nazillispor'un isim sponsoru oldu. Atılan imzalarla anlaşma resmiyet kazanırken, imza törenine Nazillispor CEO'su Bülent Özçelik ve Ülkü Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Ülkü katıldı.

TFF 2. Lig takımının ismi değişti

"YENİ BİR DÖNEME ADIM ATIYORUZ"

Nazillispor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "9 yılı aşkın tecrübesiyle sektöründe lider ÜLKEA, artık kulübümüzün isim ve forma sponsoru! CEO'muz Bülent Özçelik ve Ülkü Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Ülkü arasında sağlanan prensip anlaşmasıyla birlikte, kulübümüz yeni bir döneme adım atıyor. Bugünden itibaren mücadelemize ÜLKEA Nazillispor ismiyle devam edeceğiz. Bu güçlü iş birliği için ÜLKEA ailesine teşekkür ediyor, başarılarla dolu bir gelecek diliyoruz. Hep birlikte daha güçlü" ifadeleri yer aldı.

TFF 2. Lig takımının ismi değişti
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Türkiye de yollarda gördüğünüz AVrupa nın o ünlü otomobil firmaları Romanyada futbol kulşüplerine göğüs reklamı sponsoru oluyor. Neden Türkiye de hiç bir kulübe reklam vermiyorlar. Romanya da daha mı çok araba satıyorlar? hayır. türk düşmanları Türkiğye ye para kazandırmamak sadece daha fazla para kazanmak sömürmek istiyolar

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