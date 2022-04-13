TFF 2. Lig: Pazarspor: 2 Zonguldak Kömürspor: 2 - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TFF 2. Lig: Pazarspor: 2 Zonguldak Kömürspor: 2

İhlas Haber Ajansı - Spor
TFF 2. Lig: Pazarspor: 2 Zonguldak Kömürspor: 2

TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta erteleme maçında Pazarspor, sahasında Zonguldak Kömürspor ile 2-2 berabere kaldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta erteleme maçında Pazarspor, sahasında Zonguldak Kömürspor ile 2-2 berabere kaldı.

Stat: Pazar İlçe

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe xx, Enes Biroğlu xx, Onur Gülter xx

Pazarspor: Tunahan Dikişci xx, Taşkın Kartal x (Muhammed Yıldırım dk. 46 x), Kadir Kaan Yurdakul xx, Hüseyin Eray Karataş xx, Muhammed Emin Balcılar xx, Muhammed Burak Taşdemir x (İlhan Topatar dk. 76 x), Birkan Yılmaz xx, Feyyaz Aydil xx, Mehmet Demirözü xx, Atakan Ekiz xx, Berk Kervankıran x (Erkan Çam dk. 46 xx)

Zonguldak Kömürspor: Yüksel Egemen Yaylı x (Hüseyin Yılmaz dk. 53 x), Ali Osman Karnapoğlu xx, Emre Kara xx, Selim Şahin xx, Hakan Çevik xx, Sefa Aksoy xx, Aykut Emre Yakut xx, Eyüp Akcan xx, Fatih Bektaş x (Oğuzhan Matur dk. 80 ?), Ercüment Eray Ataklı x (Rıdvan Bingöl dk. 88 ?), Embiya Ayyıldız xx

Goller: Muhammed Emin Balcılar (dk. 1 ve 60) (Pazarspor), Aykut Emre Yakut (dk. 10), Hakan Çevik (dk. 44) (Zonguldak Kömürspor)

Sarı Kartlar: Mehmet Demirözü, Taşkın Kartal, Muhammed Yıldırım, Birkan Yılmaz, Feyyaz Aydil (Pazarspor), Fatih Bektaş, Ali Karnapoğlu, Hakan Çevik (Zonguldak Kömürspor) - RİZE

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Zonguldak, Pazarspor, Kartal, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title