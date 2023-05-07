TFF 2. Lig: Karacabey Belediyespor: 5 Kırşehirspor: 0
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 36. hafta maçında Karacabey Belediyespor, sahasında karşılaştığı Kırşehirspor'u 5-0 mağlup etti.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 36. hafta maçında Karacabey Belediyespor, sahasında karşılaştığı Kırşehirspor'u 5-0 mağlup etti.
Stat: Mustafa Fehmi Gerçeker
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Mustafa Yüksel, Orhan Timurtaş
Karacabey Belediyespor: Miraçcan Yavuz xx, Yusuf Erdem Gümüş xx, Bekir Can Kara xx (Mehmet Arda Aşnı dk. 84 ?), Muhammet Yeşil xx, Hakan Demir xx (Caner Koca dk. 74 xx), Kadir Turhan xx, Abdullah Balıkçı xx, Mustafa Diler xx (Berke Özgün dk. 74 xx), Sadık Arda Yılmaztürk xx, Serkan Emrecan Terzi xx (Ata Kurtuluş dk. 46 xx), Arda Okan Kurtulan xx (Emircan Budak dk. 84 ?)
Kırşehirspor: Sefa Mücahid Çirişoğlu x, Muhammet Serdar Yazıcı x, Zihni Temelci x, Savaş Yorulmaz x (Fatih Kızılay dk. 83), Gökdeniz Varol x (Mustafa Karabulut dk. 63 x), Hakan Erçelik x (Eray Özbek dk. 74 x), Sırat Yeşilördek x, Fatih Üge x (Haşim Çoban dk. 63 xx), Faruk Öcal x, Atakan Ekiz x (Hüseyin Solaklı dk. 83 ?), Furkan Tütüncü x
Goller: Kadir Turhan (dk. 10), Serdar Muhammet Yazıcı (dk. 16 k.k.), Hakan Demir (dk. 73), Caner Koca (dk. 77), Bekir Can Kara (dk. 81) (Karacabey Belediyespor)
Sarı kartlar: Serkan Emrecan Terzi, Yusuf Erdem Gümüş, Mustafa Diler, Mehmet Arda Aşnı (Karacabey Belediyespor), Hakan Erçelik (Kırşehirspor) - BURSA
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023