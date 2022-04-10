TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 1 Uşakspor: 1 - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 1 Uşakspor: 1

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 1 Uşakspor: 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup 34. haftasında Eskişehirspor, evinde ağırladığı Uşakspor ile 1-1 berabere kaldı.

ESKİŞEHİR (İHA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup 34. haftasında Eskişehirspor, evinde ağırladığı Uşakspor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Onur Bingöl xx, Emin Barlas xx, Azad İlhan xx

Eskişehirspor: Efehan Kaptan xx, Muhammet Akbulut xx, Kaan Gaman x (Hasan Uyğur dk. 46 x), Arda Okumuş xx, Sezgin Çolpan x (Göktuğ Ünüvar dk. 90+2 ?), Bartu Göçmen xxx, Berkay Tanır xx, Utku Kızılkaya x, Ömer Söyler x (Onur Arı dk. 46 x), Hasan Altınoluk xx, Doğukan Ünal x (Eren Altıntaş dk. 82 ?)

Uşakspor: Amir Güren xx, Mete Sevinç x, Emre Coşkun x (Berkay Özer dk. 32 x), Muhammed Kunat xx, Şamil Başaran x, Berkay Samancı xx, İbrahim Şirin xx, Mehmet Boztepe xxx, İbrahim Demir xx (Alperen Kahraman dk. 83 ?), Resul Türkkalesi xx, Noyan Öz x (Murad Gönen dk. 68 x)

Goller: Onur Arı (dk. 72) (Eskişehirspor), Şamil Başaran (dk. 75) (Uşakspor)

Sarı Kart: Bartu Göçmen (Eskişehirspor) - ESKİŞEHİR

TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 1 Uşakspor: 1

TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 1 Uşakspor: 1

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Eskişehir, Uşakspor, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title