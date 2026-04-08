Süper Lig'den 10 kulüp, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'den 10 kulübü çeşitli sebeplerle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti. Beşiktaş, Trabzonspor ve Kasımpaşa gibi kulüplerin yanı sıra Trendyol 1. Lig'den de birçok takım PFDK'ya gönderildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 10 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Göztepe, Kasımpaşa, Kayserispor, Trabzonspor, Galatasaray, Konyaspor, Eyüpspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Kocaelispor, çeşitli sebeplerden PFDK'ye gönderildi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, teknik direktör Sergen Yalçın ve oyunculardan Vaclav Cerny, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları gerekçesiyle tedbirsiz olarak kurula gönderilirken, siyah-beyazlı futbolcu Emmanuel Agbadou ise hakareti sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi.

Müşavirlik, Trabzonsporlu futbolcu Boran Başkan'ı talimatlara ve sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak kurula gönderdi.

Kasımpaşalı oyuncu Cafu ise kural dışı hareketi sebebiyle tedbirli olarak kurula sevk edildi.

Trendyol 1. Lig sevkleri

Trendyol 1. Lig kulüplerinden Arca Çorum FK, Ankara Keçiörengücü, Vanspor FK, Sarıyer, Erzurumspor FK, Sakaryaspor, Sivasspor ve Amed Sportif Faaliyetler, çeşitli nedenlerden PFDK'ye gönderildi.

Futbolculardan Adana Demirsporlu Yücel Gürol, Manisa FK'li Bobby Adekanye ve Bolusporlu Dean Liço da tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama
İşte zirvenin sahibi! Dünyanın en iyi 20 teknik direktörü açıklandı
Usta isme vefa doldu sözler! Geçmişe uzanan anlamlı paylaşım
Beklenen karşılaşma gerçekleşti!

Ateşkes sonrası İsrail fena karıştı: Felaket
İşte zirvenin sahibi! Dünyanın en iyi 20 teknik direktörü açıklandı
Real Madrid gece yarısı karıştı: Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl
Şoke eden itiraf: El şakası yaptı, boğazını yırttım