TFF 1. Lig lideri Kayserispor, yarın Konyaspor ile hazırlık maçı oynayacak

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Kayserispor, yarın Konyaspor ile hazırlık maçı oynayacak.

TFF 1. Lig lideri Kayserispor ; Süper Lig takımlarından Konyaspor ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar, yarın oynayacağı maç için bugün Konya'ya gidecek. Kayserispor Sportif Direktörü Seyit İçgül; "Konyaspor ile bir hazırlık maçı oynayacağız. Bugün sabah antrenman yapıp, öğleden sonra da Konya'ya gideceğiz. Yarın Konya'da hazırlık maçı oynayacağız. Sonrasında da oyuncularımıza kısa bir izin verip Manisa FK maçı hazırlıklarına hız vereceğiz" dedi.

TFF 1. Lig lideri Kayserispor'da milli takım kamplarında bulunan Jimmy Tabidze, Mamadi Camara, Jushua Brenet, Aras Çelik, Taulant Seferi, Deniz Dönmezer, hafif sakatlıkları bulunan Fethi Özer ve Florent Hasani forma giyemeyecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı