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TESFED Espor Şöleni'nde Türkiye ve Azerbaycan arasında iş birliği protokolü imzalandı

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Türkiye Espor Federasyonu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen TESFED Espor Şöleni'nde, Türkiye ve Azerbaycan arasında espor alanında yapılacak iş birlikleri adına bir protokol imzalandı. Etkinlikte ayrıca çeşitli etkinlikler ve gösteri maçları düzenlendi.

Türkiye Espor Federasyonu'nun ev sahipliğinde 'TESFED Espor Şöleni', 31 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında gerçekleşti. Espor tutkunlarının bir araya geldiği organizasyonda, TESFED ile Azerbaycan Espor Federasyonu arasında da iki ülkenin espor alanında yapacağı iş birlikleri adına bir protokol imzalandı.

TESFED Espor Şöleni, Türkiye Espor Federasyonu'nun ev sahipliğinde 31 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında Maslak ESA'da gerçekleşti. İki gün boyunca süren etkinliğin ilk gününde düzenlenen panelde, TESFED (Türkiye Espor Federasyonu) stratejileri, 2018 yılından bu yana yürütülen faaliyetler, hayata geçirilen projelerin yanı sıra; TESFED talimatları kapsamında kulüpler ve organizatörler, talimatlar hakkında bilgilendirildi. Panelde talimatların yanı sıra; hukuksal ve mali konular ile Espor Milli Takımı'nın faaliyet durumu da ele alındı.

TESFED Espor Şöleni'nin ikinci gününde ise çeşitli etkinlik ve gösteri maçları ile espor tutkunları bir araya geldi. Papara SUP ile Fire Flux arasında oynanan Valorant maçının yanı sıra Eternal Fire oyuncularından oluşan Team Xantares ile Team Woxic arasında da CS2 gösteri maçı düzenlendi. Etkinlikte oluşturulan alanlarda espor tutkunları, gün boyu çeşitli aktivitelerle unutulmaz bir şölene tanıklık etti.

Azerbaycan ile özel protokol imzalandı

Öte yandan panelde; TESFED ile Azerbaycan Espor Federasyonu arasında bir protokol imzalandı. Yapılan protokol sonucunda, iki ülke arasında esporun yaygınlaşması adına yapılacak iş birlikleri ve destekleyici projeler, önümüzdeki dönem hayata geçirilecek.

Alper Afşin Özdemir: "Federasyon olarak espora ilgi duyan nesli destekleyeceğiz."

Türkiye Espor Federasyonu Başkanı Alper Afşin Özdemir, "Türkiye'de esporun yaygınlaşması ve dünyada iyi bir konuma gelmesi adına, federasyon olarak üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Düzenlediğimiz etkinliğimizde, ilk gün federasyonumuzun paydaşları ile esporun geleceğini tartıştık. Önümüzdeki yıllarda hayata geçireceğimiz projelerin yanı sıra, kardeş ülke Azerbaycan Espor Federasyonu ile de bir protokole imza attık. İki ülkenin espor alanında yapacağı etkinlikler ve iş birlikleri adına da büyük bir heyecan duyuyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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