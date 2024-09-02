Terkirdağ'da düzenlenen 8. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları başladı

Terkirdağ'da düzenlenen 8. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları'nın açılış töreni gerçekleştirildi.

Türkiye Yelken Federasyonu, Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü işbirliğinde 9 ülkeden 29 kulüp ve 185 sporcunun katıldığı organizasyonun açılışı nedeniye Rumeli İskelesi'nde tören düzenlendi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, törende yaptığı konuşmada, yelken sporuna gönül verenlerle bir arada olmaktan mutlu olduğunu söyledi. Sporcuların önemli bir yarışma için Tekirdağ'a geldiğini ifade eden Nallar, "Seneye yeni yarışmalar düzenlemek istiyoruz. 5 gün boyunca sporcularımızı ilçemizde ağırlayacağız."diye konuştu.

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak da sporcuların büyük bir heyecanla Tekirdağ'da buluştuklarını belirterek, "Her geldiğimizde bizlere ev sahipliği yapmak için mükemmel hazırlık yapan Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü ve Süleymanpaşa Belediyesi yine çok güzel bir hafta hazırladı." dedi.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün ise yarışlara olan ilginin son derece güzel olduğunu kaydetti.

Akdurak'a Kuzey Makedonya takımı tarafından çiçek takdim edilirken, yarışmaya katılan kulüp liderlerine ve hakemlere, Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar ile Volkan Nallar ve Ahmet Üzgün tarafından plaket verildi.

Konuşmaların ardından 8. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları flaması "seda işareti eşliğinde serene toka" edildi.

Yarışlar, yarın başlayacak.