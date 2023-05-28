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Tepki çeken hareket! Beşiktaş taraftarı, sandığa başka bir adayın olduğu oy pusulası götürdü

Spor Haberleri

Bir Beşiktaş taraftarı, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kabinine Şenol Güneş'in isminin ve fotoğrafının yer aldığı pusulayla girdi. Şenol Güneş'e oy veren taraftar, o anları sosyal medyadan paylaştı. Bu harekete Beşiktaşlı taraftarlar da tepki gösterdi.

Türkiye, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti. Takım taraftarları, 14 Mayıs'ta olduğu gibi 28 Mayıs seçimlerinde de yeni çılgınlıklar yaptı.

ŞENOL GÜNEŞ'E OY VERDİ

Bir Beşiktaş taraftarı, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyunu Şenol Güneş'e verdi. Kabine Şenol Güneş'in isminin ve fotoğrafının yer aldığı pusula ile girmeyi başaran taraftar, oy mührünü Şenol Güneş pusulasının üstüne vurdu.

Tepki çeken paylaşım! Beşiktaş taraftarı, sandığa başka bir adayın olduğu oy pusulası götürdü

TEPKİ ÇEKTİ

Taraftarın yaptığı bu harekete sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Paylaşımın altına hem Beşiktaş hem diğer takım taraftarların sert yorumlar yazdı.

İşte o yorumlar:

Tepki çeken paylaşım! Beşiktaş taraftarı, sandığa başka bir adayın olduğu oy pusulası götürdü

Tepki çeken paylaşım! Beşiktaş taraftarı, sandığa başka bir adayın olduğu oy pusulası götürdü

Tepki çeken paylaşım! Beşiktaş taraftarı, sandığa başka bir adayın olduğu oy pusulası götürdü

Tepki çeken paylaşım! Beşiktaş taraftarı, sandığa başka bir adayın olduğu oy pusulası götürdü

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Cumhurbaşkanlığı Seçimi Şenol Güneş Spor Haberler

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