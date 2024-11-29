Temsilcilerimizin UEFA'dan ne kadar para kazandıkları ortaya çıktı
Ülkemizi Avrupa'da Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir ile Avrupa defterini erken kapatan Trabzonspor'un şu ana kadar UEFA'dan ne kadar para kazandığı belli oldu. En çok geliri sarı-kırmızılılar ederken, en yakın rakibi olan sarı-lacivertlilere de bu alanda neredeyse 2 katı fark attı.
Avrupa'da mücadele eden temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in yanı sıra elemelerde veda eden Trabzonspor'un bu sezon kazandığı toplam para ortaya çıktı.
GALATASARAY RAKİPLERİNİ 2'YE KATLADI
Ülkemizi Avrupa'da temsil eden takımlarımız arasında en çok parayı Galatasaray kazandı. Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi'nde başlayan ve Avrupa Ligi'nde devam eden sarı-kırmızılılar, bu alanda en yakın rakibi Fenerbahçe'yi neredeyse 2'ye katladı.
İŞTE TEMSİLCİLERİMİZİN KAZANDIKLARI PARALAR
Temsilcilerimizin şu ana kadar UEFA'dan kazandıkları paralar şu şekilde;
- Galatasaray: 13.325 milyon euro
- Fenerbahçe: 7.460 milyon euro
- Beşiktaş: 6.335 milyon euro
- RAMS Başakşehir: 4.073 milyon euro
- Trabzonspor: 1.275 milyon euro