Temsilcilerimizin UEFA'dan ne kadar para kazandıkları ortaya çıktı

Avrupa'da mücadele eden temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in yanı sıra elemelerde veda eden Trabzonspor'un bu sezon kazandığı toplam para ortaya çıktı.

GALATASARAY RAKİPLERİNİ 2'YE KATLADI

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden takımlarımız arasında en çok parayı Galatasaray kazandı. Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi'nde başlayan ve Avrupa Ligi'nde devam eden sarı-kırmızılılar, bu alanda en yakın rakibi Fenerbahçe'yi neredeyse 2'ye katladı.

İŞTE TEMSİLCİLERİMİZİN KAZANDIKLARI PARALAR

Temsilcilerimizin şu ana kadar UEFA'dan kazandıkları paralar şu şekilde;