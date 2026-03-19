Telefon duvar kağıdı bomba! Her gören ''Aferin Arda!'' diyor

Meyve yerken görüntülenen Arda Güler'in telefon duvar kağıdında sevgilisi Duru Nayman ile olan fotoğrafı dikkat çekti. Kısa sürede viral haline gelen bu anlardan sonra milli oyuncu için ''Şöhret bile onu değiştiremedi. Aferin Arda!'' yorumları yapıldı.

  • Arda Güler'in telefon duvar kağıdında, uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Duru Nayman ile çekilmiş bir fotoğrafı yer alıyor.
  • Arda Güler'in telefon duvar kağıdındaki fotoğraf, sosyal medyada viral oldu.

İspanya'da sergilediği performansla dünya devlerini peşinden sürükleyen Arda Güler, meyve yerken çekilen samimi bir karesiyle gündeme geldi ancak hayranlarının dikkatinden kaçmayan asıl detay, Arda Güler'in elindeki telefonunun ekran resmi oldu.

SADAKATİ TAKDİR TOPLADI

21 yaşındaki genç yıldızın telefon duvar kağıdında, uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Duru Nayman ile çekilmiş bir fotoğrafının yer alması, hayranlarını mest etti. Kısa sürede viral olan bu görüntü, Arda'nın sadece saha içinde değil, özel hayatında da ne kadar "istikrarlı" olduğunu gösterdi.

"AFERİN ARDA!'

Görüntülerin yayılmasının ardından milli oyuncu için binlerce yorum gecikmedi. Arda Güler'in genç yaşına rağmen magazin dünyasının karmaşasından uzak, huzurlu bir ilişki sürdürmesi takdirle karşılandı. Sosyal medyada en çok paylaşılan yorumlar arasında şunlar yer aldı:

  • "Yıllardır birlikteler, hiç değişmedi. Aferin Arda!"
  • "Şöhretin parıltısına kapılmadan yoluna devam etmesi gurur verici."
  • "Gerçek bir profesyonel, gerçek bir aşık."
