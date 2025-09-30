Haberler

Tekne turu yapan Liverpool taraftarından Galatasaray Adası önünde eşsiz anlar

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Tekne turu yapan Liverpool taraftarından Galatasaray Adası önünde eşsiz anlar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Tekne turu yapan Liverpool taraftarından Galatasaray Adası önünde eşsiz anlar
Haber Videosu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak olan Galatasaray maçı için İstanbul'a gelen Liverpool tarafları, maç öncesi İstanbul boğazında tekne turu yaptı. Liverpool taraftarları, Galatasaray Adası önünden geçerken 'You'll Never Walk Alone' söyledi.

Uefa Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Galatasaray ile Liverpool, bu akşam saat 22.00'de Rams Park'ta karşı karşıya gelecek.

LIVERPOOL TARAFTARI BOĞAZ KEYFİ YAPTI

Maç için İstanbul'a gelen Liverpool taraftarları bugün İstanbul Boğazında tekne turu yaptı. Yüzden fazla taraftar grubunun olduğu tekne, tarihi yarımadadan geçerek boğaz hattında gezdi. Yaklaşık 100 kişilik taraftar grubunun olduğu tekne havadan görüntülendi.

Tekne turu yapan Liverpool taraftarından Galatasaray Adası önünde eşsiz anlar

TEKNEDE FİLİSTİN BAYRAĞI DA YER ALDI

İngiliz ekibinin boğaz turu yaptığı tekne üzerinde "We are one of the miracles of İstanbul" yazılı pankart olduğu görüldü. Öte yandan İngiliz taraftarlarını taşıyan teknede Filistin bayrağının olması da dikkat çekti.

Tekne turu yapan Liverpool taraftarından Galatasaray Adası önünde eşsiz anlar

GALATASARAY ADASI ÖNÜNDE EŞSİZ ANLAR

Liverpool taraftarları, Galatasaray Adası önünden geçerken 'You'll Never Walk Alone' söyledi. Bu görüntüler sosyal medyada büyük ilgi çekti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivas'ta tır ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 3'ü ağır, 23 yaralı

Tır ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
İzmir'deki karakol saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi

İzmir'deki karakol saldırısından acı haber! Şehit sayısı yükseldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.