Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Samsunspor'a başarı dileklerini iletti

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Süper Lig'de ilk karşılaşmasına çıkacak Samsunspor'a başarı dileklerini iletti.

Samsun'un gurur kaynağı olan Samsunspor'un Süper Lig'deki ilk karşılaşmasını büyük bir heyecanla beklediğini dile getiren Başkan Hasan Togar, "Yıllar süren çaba, emek ve azmin sonucunda TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselerek hak ettiği yere kavuşan Samsunspor'umuzun bundan önce olduğu gibi sonrasında da her zaman yanında ve arkasındayız. Temsilcimiz Samsunspor sadece ilimizin değil, aynı zamanda Türk futbolunun da önemli temsilcilerinden biridir. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de başarılarıyla adından söz ettireceğine inanıyor, sahada gösterecekleri azim, takım ruhu ve mücadele ile şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceklerini düşünüyorum. Süper Lig'deki yeni yolculuğunda elde edeceği başarıları heyecanla takip edeceğimiz şehrimizin gururu takımımızın tüm sporcuları, teknik ekip ve kulüp yönetimine başarılar diliyorum" dedi. - SAMSUN