Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yapılan spor tesisi ve çocuk oyun parkı açıldı

Altınova Mahallesi'nde inşa edilen tesis ve çocuk oyun parkının açılışı, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar tarafından yapıldı. Tesisin açılışında konuşan Uzunlar, mahalleye güzel bir tesis kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Tesiste gençler ve çocuklar için birçok branşta kurslar açılacağını aktaran Uzunlar, tesisin toplumun daha sağlıklı bir yaşam sürmesine katkıda bulunacağını söyledi.