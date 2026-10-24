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Tekerlekli sandalye tenisinde Emirhan Toper ve Zeliha Aksak Türkiye şampiyonu oldu

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Tekerlekli sandalye tenisinde Emirhan Toper ve Zeliha Aksak Türkiye şampiyonu oldu
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Türkiye Tekerlekli Sandalye Tenisi Şampiyonası, Ankara'da final müsabakalarıyla sona erdi; organizasyona 10 ilden 33 sporcu katıldı. Tek erkeklerde Emirhan Toper, tek kadınlarda Zeliha Aksak şampiyon olurken TTF Başkanı Şafak Müderrisgil sporcuları kutladı.

Türkiye Tekerlekli Sandalye Tenisi Şampiyonası, Ankara'da sona erdi.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Ankara Tenis Eğitim Merkezi'nde final müsabakaları yapılan organizasyona 10 ilden 33 sporcu katıldı.

Tek erkeklerde Emirhan Toper şampiyon olurken Hakan Güngör, ikincilik elde etti.

Tek kadınlarda Zeliha Aksak birinci, Çiğdem Sayın, ikinci oldu.

Erkekler çiftlerde Emirhan Toper-Yunus Emre Arslan, şampiyon olurken Turan Akalın-Hakan Güngör çifti kürsünün ikinci basamağında yer aldı.

Junior teklerde Elfida Algit şampiyon, Mahir Basan ikincilik kazandı.

Şampiyona sonrası düzenlenen ödül töreninde konuşan TTF Başkanı Şafak Müderrisgil, "Sporcularımızı yürekten kutlamak istiyorum ama alkışlarımız burada yarışan bu 33 sporcumuza, hepinizi alkışlıyorum." dedi.

Tenisin erişilebilir olması için çalıştıklarını aktaran Müderrisgil, "Herkes için tenis tam olarak bu demek. Tekerlekli sandalye tenisi de bu anlayışın bir parçası olarak sporcumuzu, yeteneğini geliştirecek bir imkan havuzuna kavuşturmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sporculara ödüllerini Müderrisgil, TTF Yönetim Kurulu Üyesi Berk Albayrak ve TTF Genel Sekreteri Şeniz Parlakkılıç Büyükakgül, verdi

Kaynak: AA
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