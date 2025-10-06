Haberler

Tek hareketi olay oldu! Bütün ülke Altay'ı konuşuyor

Tek hareketi olay oldu! Bütün ülke Altay'ı konuşuyor
Güncelleme:
Tek hareketi olay oldu! Bütün ülke Altay'ı konuşuyor
Manchester United taraftarları, takımları Sunderland'i 2-0 yendikten sonra Altay Bayındır'ın Senne Lammens'e gösterdiği takım ruhunu övdü. Bayındır, bu maçta ilk kez yedek kaldı ve kaleyi Lammens korudu. Maç sonrası Bayındır'ın Lammens'e sarılması, taraftarlar tarafından büyük beğeni topladı.

Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır, Sunderland galibiyeti sonrası sergilediği davranışla taraftarların takdirini kazandı. Premier Lig'de oynanan karşılaşmada kaleyi Senne Lammens korudu, Kırmızı Şeytanlar ise sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

ALTAY'A ÖVGÜ YAĞIYOR

Maçın ardından yedek kulübesinde yer alan Altay Bayındır'ın, bitiş düdüğünün hemen ardından Lammens'in yanına giderek Belçikalı file bekçisine sarılması, Manchester United taraftarlarının büyük beğenisini topladı.

Altay Bayındır için yapılan yorumlar şöyle;

  • "İşte uzun süredir aradığımız ruh bu!"
  • "Takımın başarısıyla mutlu olanları özlemiştik"
  • "Kim oynarsa oynasın, kim gol atarsa atsın, birbiriniz için mutlu olun ve birbirinizin başarısını kutlayın."

"İYİ İŞ ÇIKARDI"

Öte yandan Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, Sunderland maçının ardından kaleci tercihi için açıklama yaptı. Amorim, "Senne Lammens, buraya geldiğinde Altay Bayındır oynuyordu ve Lammens'in geldiğinde uyum sağlaması gerektiğini görebiliyordunuz. Yeni bir ülke, yeni antrenmanlar, sizlerin (basına) kalecilere uyguladığınız çok büyük baskı. İlk maçına çıkması için biraz hazırlık yapması gerekiyordu" şeklinde konuştu.

Lammens'in Sunderland karşısındaki ilk maç performansını da değerlendiren Amorim, "İyi iş çıkardı. Maç sırasında kalede rahat görünüyordu. Bu da çok iyi bir işaret" dedi.

Haberler.com / Abdurrahim Efe - Spor
