Tedesco'dan Trabzonspor maçı hakkında çarpıcı yorum

Tedesco'dan Trabzonspor maçı hakkında çarpıcı yorum
Güncelleme:
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco, Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu. Trabzonspor maçı hakkında yorum yapan genç teknik adam, "Trabzonspor'a karşı zor bir maç olacak. Sadece iki takımın adı geçiyor mücadelede ama Trabzonspor'un da adının geçmesi gerekiyor. Çok iyi iş çıkarıyorlar." dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, 3-1 kazanılan Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"TEK GOL İÇİN ŞANSLIYIZ"

Maçı değerlendiren İtalyan hoca, "İlk yarıda güçlü bir performans sergiledik. Bazı durumlarda ikinci yarıda daha iyi olabilirdik. Önde baskıyı ilk yarıdaki kadar iyi yapamadık. Tek gol yediğimiz için şanslıyız. Bu maçı kazandığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"O MUTLUYSA BEN DE MUTLUYUM"

'N'Golo Kante'yi nasıl buldunuz?' sorusuna cevap veren Domenico Tedesco, "İyi, çok iyi buldum. Başlangıç yapmak için kolay bir maç değildi ama onun adına mutluyum. Ona sordum ve mutluyum dedi. O mutluysa, ben de mutluyum." dedi.

"TRABZONSPOR ZOR OLACAK"

Gelecek hafta oynanacak derbi hakkında da konuşan Tedesco, " Trabzonspor'a karşı zor bir maç olacak. Sadece iki takımın adı geçiyor mücadelede ama Trabzonspor'un da adının geçmesi gerekiyor. Çok iyi iş çıkarıyorlar." sözlerini sarf etti.

