Tedesco'dan sürpriz 11! Yıldız isim yedek soyunacak
Fenerbahçe, Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. Sarı-lacivertlilerde Marco Asensio, mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak.
MAÇ SAAT 20.00'DE
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Mücadelede hakem Mehmet Türkmen görev yapacak. VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak.
İLK 11'LER
Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Osorio, Anıl, Mladenovic, Kranevitter, Bartuğ, Serginho, Barış, Larsson, Tiago Çukur.
Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent, Guendouzi, Kante, İsmail, Fred, Kerem, Cherif.