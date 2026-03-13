Tedesco'dan sürpriz 11! Yıldız isim yedek soyunacak

Tedesco'dan sürpriz 11! Yıldız isim yedek soyunacak
Fenerbahçe, Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. Sarı-lacivertlilerde Marco Asensio, mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

MAÇ SAAT 20.00'DE

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Mücadelede hakem Mehmet Türkmen görev yapacak. VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak.

İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Osorio, Anıl, Mladenovic, Kranevitter, Bartuğ, Serginho, Barış, Larsson, Tiago Çukur.

Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent, Guendouzi, Kante, İsmail, Fred, Kerem, Cherif.

Cemre Yıldız
İsrail basını: ABD, İran'a saldırıları sona erdirmek için İsrail'e bir hafta süre verdi

Trump'tan Netanyahu'ya İran emri! 1 hafta süre verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında

Ankara'dan bölgeye ince mesaj! Komutan sınırda
Gazze'de bir ilk! Hamas askeri geçit düzenledi

Gazze'de bir ilk! Görüntü bugünden
Sergen Yalçın ille de o diyor! İşte Beşiktaş'ın hedefindeki yıldız

Sergen Yalçın ille de o diyor! İşte hedefindeki yıldız
Murat Övüç yeniden hakim karşısına çıktı: İşte karar

Yeniden hakim karşısına çıktı: İşte karar
Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında

Ankara'dan bölgeye ince mesaj! Komutan sınırda
Göksel'i gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor

Ünlü şarkıcı gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor
Kendi ağzıyla söyledi! İşte düdük astırılan Arda Kardeşler'in tuttuğu takım

İşte düdük astırılan Arda Kardeşler'in tuttuğu takım