Tedesco'dan şampiyonluk sonrası ayrılık açıklaması: Vedalar olabilir
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Kupa'daki Galatasaray maçının ardından konuştu. Takımda ayrılıklar yaşanacağını belirten Tedesco, "Takımda vedalar olabilir. Bunlar doğal. Tabii ki kadronuzda az oyuncu olması iyi değildir ama çok oyuncu olması da iyi değildir. Oyunculara karşı adil olmamız gerekiyor'' ifadelerini kullandı.

  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Kupa'da Galatasaray'ı 2-0 yendiklerini açıkladı.
  • Tedesco, takımdan ayrılacak oyuncular olabileceğini belirtti.
  • Tedesco, Matteo Guendouzi'nin oyuna büyük karakter koyduğunu ve sanki 8 aydır takımda gibi oynadığını söyledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Kupa'da 2-0 kazanılan Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"KUTLAMA OYUNCULARA AİT"

Şampiyonluk ile ilgili konuşan Tedesco, çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Tabii ki çok mutluyum. Biz güçlü bir takımız ve birlikte daha güçlü hale geliyoruz. Kutlamanın oyunculara ait olduğunu düşünüyorum. Sahada savaşan onlar. Benim için bu kupa, Fenerbahçe ailesine ve taraftarımıza ait. İnanılmazlar çünkü! Bu yüzden bu işi yapmayı çok seviyoruz. Benim için bu taraftarın hocası olmak büyük bir zevk ve onur." dedi.

"ADIM ADIM İLERLEMELİYİZ"

Rakiplerine 3-4 gol atabileceklerini dile getiren İtalyan teknik adam, "Adım adım ilerlemeliyiz. Bugün bu kupayı kutlayacağız. Bizim için bir motivasyon olacak. Oyuncuların galibiyetler almasına ve özgüvene ihtiyacımız var demiştim ilk geldiğimde. İlk yarıda iyi bir oyun oynadık, etkileyici bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. Kupayla birlikte bu da benim için önemli. 3-4 gol atabilirdik. Bu da beni mutlu eden bir etken. Sakat oyuncuların durumuna bakacağız. Levent bugün sekiyordu. Durumuna bakacağız çünkü başka sol bekimiz yok. Gördüğünüz gibi teknik direktörler bir sonraki antrenmanı ve maçı düşünür." ifadelerini kullandı.

'MATTEO GUENDOUZI KARAKTER KOYDU'

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Guendouzi hakkında konuşan Tedesco, "Matteo Goundouzi'nin nasıl oynadığını gördünüz, oyuna çok büyük karakter koydu. Sanki 8 aydır burada gibiydi." şeklinde konuştu.

'VEDALAR OLABİLİR'

"Musaba ve Guendouzi çok hızlı bir şekilde takıma katıldı. Takımdan ayrılacak oyuncular için de bu kadar hızlı karar verecek misiniz?" sorusuna cevap veren Domenico Tedesco, "Takımda vedalar olabilir. Bunlar doğal. Tabii ki kadronuzda az oyuncu olması iyi değildir ama çok oyuncu olması da iyi değildir. Oyunculara karşı adil olmamız gerekiyor. Bazı oyuncular forma giymeyi hak ediyorlar. Bir sonraki adım için oynamaları gerekiyor ama yeteri kadar süre bulamayabiliyorlar. Bizim bunu analiz etmemiz gerekiyor. Bunu konuşuyoruz zaten ama bu kararı vermek zaman alabiliyor. Oyuncu için doğru kararı vermek zaman alabiliyor. Net olan, eğer oyuncular, burası dışında bir çözüm bulamazlarsa onların her zaman evi burası. Bizler de onların yanındayız. Önemli olan bu. Oyuncunun yaşının ve adının önemi yok. Onların evi burası. Her zaman yanlarında olmalıyız. Eğer oyuncular gitmek için bir çözüm bulamıyorsa, antrenmanlarını yapar, alabildiği kadar süre alır ve bizler de yanında oluruz." sözlerini sarf etti.

