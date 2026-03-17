Tedesco'dan sakatlık sözleri: Maç sonunda ağrıları vardı

Tedesco'dan sakatlık sözleri: Maç sonunda ağrıları vardı
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco, Süper Lig'deki Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu. Maçın sonucundan memnun olduğunu belirten Tedesco, topa sahip olmanın önemine değindi ve takımını tebrik etti. Ağrıları olan Nene'nin son durumu hakkında da konuşan genç hoca, ''Durumuna bakacağız.'' dedi.

  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 4-1 yendiklerini söyledi.
  • Nene'nin maç sonunda ağrıları vardı ve durumuna bakılacak.
  • Talisca geri döndü, Levent'in problemi vardı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Lig'de 4-1 kazanılan Gaziantep FK maçının ardından açıklamalar yaptı.

"ZORLU 2 GÜNDÜ'

Mücadeleyi değerlendiren Domenico Tedesco, "Topa sahip olmak güzel bir şeydir. Topa sahip olmak istiyoruz, hedefimiz bu, bunun için önde baskı yapıyoruz. Her şeyden önemlisi aldığınız sonuçtur. Takımı tebrik ediyorum. Zorlu 2 gündü bizim için. Takımı hayata döndürmek için enerji koymalıydık. Sahaya karakter koyduk. İyi bir maç çıkardık." dedi.

Tedesco'dan sakatlık sözleri: Maç sonunda ağrıları vardı

"DURUMUNA BAKACAĞIZ"

Oyuncularının son durumu hakkında konuşan İtalyan hoca, "Talisca geri döndü. Nene'nin maç sonunda ağrıları vardı, durumuna bakacağız. Levent'in problemi vardı. Ne olursa olsun takım savaşıyor."

Tedesco'dan sakatlık sözleri: Maç sonunda ağrıları vardı

"ÖZEL BİR DURUM DEĞİL"

Konuşmasına devam eden genç hoca, "Bu akşama özel bir durum değil, her zaman her maçta uygulamaya çalıştığımız bir plan; arkaya koşuları hep istiyoruz. Bugün rakibi koşturmak istedik. Hızlı bir şekilde oyunun yönünü çevirmek, kanatları birebir bırakmak istedik. Bu akşam ana fikir buydu. Toplu oyuncuya baskı yoksa arkaya koşular ana planımız." sözlerini sarf etti.

