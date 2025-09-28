Tedesco'dan bir sürpriz ilk 11 daha

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 28 Eylül Pazar günü Hesap.com Antalyaspor'u konuk edecek.

MAÇ SAAT 20.00'DE

Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Mücadelede VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Asensio, Nene, Talisca, Kerem, En Nesyri.

Antalyaspor: Cuesta, Paal, Soner, Bünyamin, Safuri, Abdülkadir, Dzhikiya, Hasan Yakub, Van de Streek, Storm, Giannetti.