Tedesco'dan bir sürpriz ilk 11 daha

Tedesco'dan bir sürpriz ilk 11 daha
Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 28 Eylül Pazar günü Hesap.com Antalyaspor'u konuk edecek.

MAÇ SAAT 20.00'DE

Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Mücadelede VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Asensio, Nene, Talisca, Kerem, En Nesyri.

Antalyaspor: Cuesta, Paal, Soner, Bünyamin, Safuri, Abdülkadir, Dzhikiya, Hasan Yakub, Van de Streek, Storm, Giannetti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
gerceklerinsesi:

Todesco çok yakında gidecek demedi demeyin. Ayrıca GS'li değilim ama ligde GS Fenerden 10 gömlek üstün

hukuk hukuk:

nah üstün

