Tedesco'dan ayrılığa veto: Satmayın, bana lazım

Tedesco'dan ayrılığa veto: Satmayın, bana lazım
Güncelleme:
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'dan takımdan ayrılması gündemde olan Fred'in ayrılığına veto geldi. İtalyan hocanın yönetim ile görüşme yaparak Fred'in satılmaması gerektiğini, kendisine ihtiyaç duyduğunu dile getirdiği belirtildi.

  • Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Fred'in takımdan ayrılığını veto etti.
  • Fred'in sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
  • Fred bu sezon 18 maçta 1 gol ve 2 asist yaptı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin orta sahadaki yıldız ismi Fred'in geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

TEDESCO'DAN YÖNETİME: 'SATMAYIN, BANA LAZIM'

Daha önce Internacional, Atletico Mineiro ve Flamengo ile ismi anılan Fred için teknik direktör Domenico Tedesco harekete geçti. İtalyan teknik adam, sarı-lacivertli yönetim ile görüşme yaparak gelecek tekliflerin değerlendirilmesi planlanan 32 yaşındaki oyuncunun ayrılığını veto etti. Tedesco, verdiği raporda Fred'in takımda kalması gerektiğini, kendisinin ihtiyacı olan bir isim olduğunu belirttiği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Sözleşmesi gelecek yıl sona erecek olan Fred, bu sezon sarı-lacivertli formayı 18 maçta giyerken, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

fred, fb. nen bolcusu değil smaski ve fred gönderilmeeeeeeeliiiiiiii

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdanalı volkan:

Fred gbı altınları bozdura bozdura takımda derman kalmadı Fred gider mi ya adam uzun vade oyuncusu nerden bulcan bidaha

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
