Tedesco'dan ayrılığa veto: Satmayın, bana lazım

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin orta sahadaki yıldız ismi Fred'in geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

TEDESCO'DAN YÖNETİME: 'SATMAYIN, BANA LAZIM'

Daha önce Internacional, Atletico Mineiro ve Flamengo ile ismi anılan Fred için teknik direktör Domenico Tedesco harekete geçti. İtalyan teknik adam, sarı-lacivertli yönetim ile görüşme yaparak gelecek tekliflerin değerlendirilmesi planlanan 32 yaşındaki oyuncunun ayrılığını veto etti. Tedesco, verdiği raporda Fred'in takımda kalması gerektiğini, kendisinin ihtiyacı olan bir isim olduğunu belirttiği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Sözleşmesi gelecek yıl sona erecek olan Fred, bu sezon sarı-lacivertli formayı 18 maçta giyerken, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.