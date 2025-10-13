Haberler

Tedesco, Bayern Münih'in orta sahadaki beynini istiyor

Tedesco, Bayern Münih'in orta sahadaki beynini istiyor
Güncelleme:
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Bayern Münih'in orta sahadaki yıldızı Leon Goretzka ile yakından ilgileniyor. Tedesco'nun bu transferi çok istediği ve Schalke 04'ten eski öğrencisi olan Goretzka ile bir görüşme yapacağı belirtildi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları şimdiden hızlandı. Sarı-lacivertliler, orta saha transferi yaparak bu bölgeyi güçlendirmek isterken sürpriz bir yıldıza yöneldi.

LİSTENİN İLK SIRASINDA GORETZKA VAR

Her bölgeye transfer listesi hazırlayan Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco'nun listesinin ilk sırasında Bayern Münih forması giyen Leon Goretzka bulunuyor. Tedesco'nun daha önce Schalke 04'te birlikte çalıştığı 30 yaşındaki Alman oyuncu Goretzka'yı takımda görmeyi çok istediği belirtildi.

TEDESCO GÖRÜŞME YAPACAK

İtalyan hocanın, Alman deviyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli oyuncu ile bir görüşme gerçekleştireceği aktarıldı. Sarı-lacivertliler, bu sezon ilk 11'deki yerini tamamen kaybeden yıldız ismi ikna ederek devre arasında makul bir bonservisle kadroya katmak istiyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon takımıyla 11 maçta 571 dakika sahada kalan Goretzka, rakip ağlara 1 gol kaydetti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yusuf iSMail:

t9tjh5kb2y:

hani kadro yeterliydi hani kadro çok üst düzey idi . ali koç u öyly keklediniz sadettin saran ı da böyle kekleyin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
