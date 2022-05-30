TECO Karacabey Belediyesporlu taraftarlar final maçını heyecanla izledi - Haberler

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TECO Karacabey Belediyesporlu taraftarlar final maçını heyecanla izledi

AA - Ayhan Fidan - Spor
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TECO Karacabey Belediyesporlu taraftarlar final maçını heyecanla izledi

TECO Karacabey Belediyesporlu taraftarlar, TFF 2. Lig play-off finalinde Bodrumspor'a 3-0 mağlup oldukları maçı meydanda heyecanla takip etti.

TECO Karacabey Belediyesporlu taraftarlar, TFF 2. Lig play-off finalinde Bodrumspor'a 3-0 mağlup oldukları maçı meydanda heyecanla takip etti.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda TECO Karabey Belediyespor ile Bodrumspor karşı karşıya geldi.

Karacabey Belediyesi'nin organize ettiği program kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yüzlerce taraftar, maçı dev ekrandan heyecanla takip etti.

Karşılaşmayı 3-0 kazanan Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.

Maçı takip eden Karacabeyli taraftarlar ise yenilginin üzüntüsünü yaşadı.

AA / Ayhan Fidan - Spor

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