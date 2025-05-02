Tebriz Traktör, İran 1. Futbol Ligi'nde Şampiyonluğunu Garantiledi
Tebriz Traktör takımı, İran 1. Futbol Ligi'nde bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 28. haftada Shams Azar'ı 4-0 yenerek puanını 64'e çıkaran Traktör, en yakın rakibi Sepehan'ın kaybetmesiyle tarihi bir başarıya imza attı.
İran'da Türklerin en büyük ve en fazla taraftarı olan takımı Tebriz Traktör, İran 1. Futbol Ligi'nde (Pers Gulf Pro Lig) bitime 2 hafta şampiyonluğunu garantiledi.
Tebriz ekibi, ligin 28. haftasında Kazvin temcilsici Shams Azar'a konuk oldu. Hırvat teknik adam Dragan Skocic'in çalıştırdığı Traktör, sahadan 4-0 galip ayrılarak puanını 64 puana yükseltti. Traktör, en yakın takipçisi Sepehan'ın sahasında Gol Gohar'a 2-1 kaybetmesiyle bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.
Tebriz Traktör, tarihinde ilk kez Pers Gulf Pro Lig'de şampiyonluğa ulaştı.
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor