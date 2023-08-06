TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Okçumuz Mete Gazoz'u tebrik etti
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Almanya'da düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Milli Okçumuz Mete Gazoz'u yürekten kutladı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Almanya'da düzenlen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Milli Okçumuz Mete Gazoz'u yürekten kutluyorum. Seninle gurur duyuyoruz" dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz için tebrik mesajı yayınladı. Kurtulmuş'un mesajı şöyle:
"Almanya'da düzenlen Dünya Okçuluk Şampiyonasında altın madalya kazanan Milli Okçumuz Mete Gazoz'u yürekten kutluyorum. Seninle gurur duyuyoruz."
Kaynak: ANKA / Spor