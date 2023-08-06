Üye Girişi
Haberler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Okçumuz Mete Gazoz'u tebrik etti

Spor Haberleri

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Almanya'da düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Milli Okçumuz Mete Gazoz'u yürekten kutladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Almanya'da düzenlen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Milli Okçumuz Mete Gazoz'u yürekten kutluyorum. Seninle gurur duyuyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz için tebrik mesajı yayınladı. Kurtulmuş'un mesajı şöyle:

"Almanya'da düzenlen Dünya Okçuluk Şampiyonasında altın madalya kazanan Milli Okçumuz Mete Gazoz'u yürekten kutluyorum. Seninle gurur duyuyoruz."

Kaynak: ANKA / Spor

Numan Kurtulmuş Mete Gazoz Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title